Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach 2024: Riiber vince sempre, Dejori decima tra le donne

Va in archivio la tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica a Schonach e in campo maschile è ancora una volta Jarl Magnus Riiber a dominare. Dopo aver ottenuto il miglior punteggio nella prova dal trampolino, nello sci di fondo ha sbaragliato la concorrenza con 33″ di vantaggio su Jorgen Grabak, altro norvegese, che si è piazzato al secondo posto. Terzo invece l’austriaco Stefan Rettenegger, mentre Samuel Costa è il migliore degli azzurri in ventunesima posizione, perdendone cinque rispetto però al salto con gli sci. Aaron Kostner ha invece rimontato di undici posizioni ed è arrivato ventiquattresimo, Raffaele Buzzi soltanto quarantaduesimo, mentre Domenico Mariotti e Iacopo Bortolas non hanno completato la prova.

Al femminile è addirittura tripletta norvegese. Ida Marie Hagen, quarta dal trampolino, è stata capace di rimontare sugli sci fino a battere le connazionali Mari Leinan Lund e Gyda Westwold Hansen che completano il podio con distacchi importanti. Per quanto riguarda l’Italia, ottimo decimo posto per Daniela Dejori, capace di fare un’ottima prova con rimonta sugli sci stretti, raggiungendo così il miglior risultato in carriera in una Gundersen del circuito maggiore. Bene anche Veronica Gianmoena col dodicesimo posto.