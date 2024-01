Slittino, team relay Mondiali Altenberg 2024: vince la Germania, Italia ai piedi del podio

L’Italia si ferma ai piedi del podio nel team relay dei Mondiali di Altenberg 2024 di slittino su pista artificiale. Sul budello norvegese, la squadra azzurra composta da Sandra Robatscher, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller e Andrea Voetter/Marion Oberhofer chiude in 3’11″877, rimanendo ad oltre mezzo secondo dal podio. Il titolo iridato va alla Germania (Taubitz, Wendl/Arlt, Langenhan, Eitberger/Schirmer), che in 3’10″869 precede di 358 millesimi gli Stati Uniti (Britcher, Kellogg/Ike, West, Forgan/Kirkby). Terzo gradino del podio per la Lettonia (Vitola, Bots/Plume, Aparjods, Upite/Kaluma), staccata di 406 millesimi. Di seguito, la classifica finale della gara.

