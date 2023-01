Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2023: Geiger davanti a tutti, Kostner 18°

I risultati della mass start della Coppa del Mondo 2022/2023 di combinata nordica, di scena sulle nevi tedesche di Klingenthal. Il segmento di fondo, sulla distanza di 10 km, è andato al padrone di casa Vinzenz Geiger che allo sprint ha avuto la meglio sul norvegese Jens Luraas Oftebro e l’altro tedesco Eric Frenzel. Sesta posizione per l’altro norge e dominatore della classifica generale Jarl Magnus Riiber, staccato al traguardo di 11 secondi dal vincitore. Davanti a lui anche l’austriaco Lamparter e l’altro fratello Oftebro, ovvero Einar Luraas. Tutto comunque potrebbe cambiare domattina con il segmento di salto, per un format che inverte le fasi di gara tipiche della classica Gundersen.

In casa Italia il migliore sugli sci stretti è stato Aaron Kostner, che si è piazzato in diciottesima posizione con un ritardo di 34.1 secondi da Geiger. Poco più indietro Raffaele Buzzi (20° a 43.7 secondi) e Samuel Costa (22° a 45.1). Questi azzurri cercheranno di confermarsi in zona punti, impresa decisamente più ardua per Iacopo Bortolas (36° a 1.38.2) e Domenico Mariotti (46° a 2.22.8).