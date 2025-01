Dopo una settimana di pausa torna la Coppa del Mondo 2024/25 di combinata nordica, che in questo fine settimana è di scena in Austria a Seefeld, dove è in programma il consueto Triple (tre gare dal trampolino normale in tre giorni di fila). Ad inaugurare le competizioni quest’oggi è stata la mass start (a cui faranno seguito domani l’Individual Compact e domenica la Gundersen) vinta in campo maschile dal norvegese Jarl Magnus Riiber, e al femminile dalla connazionale Ida Marie Hagen.

Riiber ritrova un successo che gli mancava da tre gare (ultima vittoria il 20 dicembre a Ramsau) e che diventa il numero 77 della sua carriera. Il norvegese, che nei giorni scorsi ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni a fine stagione, quest’oggi è stato perfetto, vincendo prima in volata la prova di fondo e replicando poi con il miglior punteggio sul trampolino tirolese con distacchi pesanti a tutti gli altri. Al secondo posto ha chiuso l’austriaco Johannes Lamparter, bravo a recuperare sette posizioni nella fase di salto; completa il podio sul terzo gradino l’altro norvegese Jens Luuras Oftebro, che aveva centrato il successo due settimane fa nella Gundersen di Schonach. Buona la prova degli atleti azzurri nonostante il format non proprio congeniale: il migliore è Aaron Kostner 22esimo (era 13esimo dopo la parte sugli sci), seguono Raffaele Buzzi al 39esimo posto, che precede Alessandro Pittin (40esimo).

Combinata nordica: la classifica finale della mass start di Seefeld

RIIBER Jarl Magnus NOR 126.6 LAMPARTER Johannes AUT 118.6 OFTEBRO Jens Luuras NOR 118.4 HEROLA Ilkka FIN 114.5 SCHMID Julian GER 110.7 RETTENEGGER Stefan AUT 110.5 GEIGER Vinzenz GER 110.2 REHRL Franz-Josef AUT 110.1 FAISST Manuel GER 107.1 RYDZEK Johannes GER 103.3

22. KOSTNER Aaron ITA 85.5

39. BUZZI Raffaele ITA 67.1

40. PITTIN Alessandro ITA 66.1

La prova femminile: prosegue il dominio di Hagen

In campo femminile invece continua a dettare legge Ida Hagen. Per la norvegese si tratta della settima vittoria su sette gare stagionali, con una striscia aperta che tocca quota undici vittorie consecutive se si prende in considerazione anche la passata stagione. La fuoriclasse di Baerum ha dominato come di consueto la prova di fondo, infliggendo distacchi elevati a tutte le altre concorrenti con la vittoria in solitaria; Hagen si è poi difesa nella parte di salto, conservando un margine superiore ai quattro punti sulla connazionale Gyda Westvold Hansen e sulla tedesca classe 2006 Nathalie Armbruster, rispettivamente seconda e terza. Non erano presenti in gara atlete azzurre, che saltano la tappa di Seefeld.

Combinata nordica: la classifica finale della mass start femminile di Seefeld