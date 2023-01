Bob, Europei Altenberg 2023: doppia vittoria per la Germania, Variola e Mircea ottavi

I risultati delle gare di sabato 21 gennaio degli Europei 2023 di bob, in corso di svolgimento sul budello di Altenberg (Germania). Il programma odierno prevedeva il monobob femminile e il bob a due maschile, con entrambi gli eventi valevoli anche per la Coppa del Mondo 2022/2023. Germania sugli scudi con due vittorie, dato che al femminile il successo è andato a Laura Nolte capace di infliggere in due discese un distacco di +1.32 alla rumena Andreea Grecu. Completa il podio l’altra tedesca Kim Kalicki, che ha chiuso a +1.40 da Nolte. Quest’ultima ha letteralmente dominato la competizione, facendo registrare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda run.

Per quanto riguarda il bob a due maschile, la medaglia d’oro e il titolo di campioni europei sono andati a Johannes Lochner ed Erec Bruckert. Il duo tedesco ha però dovuto soffrire, chiudendo le due run con un vantaggio di soli cinque centesimi sugli svizzeri Michael Vogt e Sandro Michel. Gli elvetici avevano chiuso la prima run al comando per dieci centesimi, ma nella seconda discesa sono stati superati sul filo del rasoio. A 38 centesimi dai vincitori ancora Germania a completare il podio, con il bronzo di Francesco Friedrich e Alexander Schueller. Due gli equipaggi italiani in gara: Patrick Baumgartner e Robert Mircea hanno chiuso in ottava posizione a +1.41, mentre Mattia Variola e Josè Delmas Obou si sono piazzati al quattordicesimo posto con un ritardo di +1.83.