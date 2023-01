Premier League 2022/2023: il Brighton non va oltre il pareggio a Leicester, il West Ham vince lo scontro salvezza con l’Everton

Oggi pomeriggio si sono giocati quattro match validi per la 20ª giornata di Premier League 2022/2023. Si ferma il Brighton di De Zerbi che evita la sconfitta nel finale pareggiando 2-2 in casa del Leicester. Decisivo il gol di Ferguson all’88 che ha firmato il 2-2. Nello scontro salvezza il West Ham torna alla vittoria in campionato dopo due mesi. Bowen con una doppietta trascina gli Hammers che battono l’Everton 2-0 togliendosi dalle zone scomode di classifica. Il Bornemouth si fa rimontare dal Nottingham Forest e manca il successo casalingo ottenendo solo un punto subendo il gol dell’1-1 da Surridge all’83’. Nell’ultimo match di giornata, l’Aston Villa batte il Southampton fuori casa e mette sempre di più nei guai i Saints. Partita che è stata interrotta nel primo tempo per un drone sospetto che sorvolava il campo. In classifica il Brighton resta in sesta posizione a 31 punti a -2 dal Tottenham quinto. Il West Ham sale in 15ª a 18 punti con un solo punto di margine su Leeds, Wolverhampton e Bornemouth. Gli ultimi due posti in classifica sono occupati da Everton e Southampton.