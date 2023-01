Diffidati Salernitana-Napoli: i partenopei a rischio squalifica in vista della Roma

Il Napoli fa visita alla Salernitana per ripartire dopo la sconfitta ai rigori con la Cremonese in Coppa Italia, ma anche per dare continuità in campionato alla splendida vittoria contro la Juventus. Spalletti dovrà fare a meno di Kvaratskhelia e lancia Elmas dal 1′. Ma qual è la situazione legata ai diffidati? In vista del big match casalingo contro la Roma, Spalletti può sorridere sul tema dei cartellini: non ha calciatori a rischio squalifica. Stesso discorso anche per la Salernitana che nel prossimo turno farà visita al Lecce.