Francesco Friedrich ed Alexander Schueller sono i nuovi campioni del Mondo del bob a due. Il duo tedesco ha avuto la meglio nella sfida contro i connazionali Lochner e Fleischhauer, in rimonta nell’ultima run. Al contrario di quanto avviene in Coppa del Mondo, in occasione della rassegna iridata gli atleti hanno avuto a disposizione quattro tentativi. Nel corso della prova, Friedrich e Schueller hanno registrato un tempo di 3’39”32, che ha garantito loro la vittoria per appena tre centesimi di vantaggio. Per Friedrich, questo è il 18esimo oro della propria carriera, l’ottavo nel bob a due. Il podio è completato da altre due coppie tedesche: l’argento va a Lochner/Fleischhauer, il bronzo a Ammour/Hertel, in ritardo di 0″83. Per l’Italia, Patrick Baumgartner e Robert Mircea hanno terminato ottenuto l’accesso alla quarta run, terminando in tredicesima posizione. Il duo chiude a 3”94 dai vincitori, mentre Alex Verginer e Riccardo Ragazzi si sono fermati al 22esimo posto dopo la terza run.

BOB A DUE, MONDIALI LAKE PLACID – RISULTATI

Francesco Friedrich / Alexander Schüller 3:39.32 Johannes Lochner / Georg Fleischhauer 3:39.35 (+0.03) Adam Ammour / Benedikt Hertel 3:40.15 (+0.83) Frank Del Duca / Charles Volker 3:40.38 (+1.06) Michael Vogt / Andreas Haas 3:41.77 (+2.45) Brad Hall / Taylor Lawrence 3:41.97 (+2.65) Jinsu Kim / Hyeonggeun Kim 3:42.18 (+2.86) Mihai Cristian Tentea / George Iordache 3:42.55 (+3.23) Cristopher Horn / Joshua Williamson / Hunter Powell 3:42.72 (+3.40) Cédric Follador / Quentin Juillard 3:42.82 (+3.50)

13. Patrick Baumgartner / Robert Mircea 3:43.26 (+3.94)

22. Alex Verginer / Riccardo Ragazzi 2:48.72