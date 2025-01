Il CIO consegnerà a Gary Hall le repliche delle sue medaglie olimpiche, andate perse negli incidenti di Los Angeles. L’annuncio arriva da Thomas Bach, che ha affermato: “Siamo pienamente solidali con i cittadini di Los Angeles e pieni di ammirazione per il lavoro instancabile dei vigili del fuoco e delle forze di sicurezza. In questo momento tutta l’attenzione deve essere focalizzata sulla lotta agli incendi e sulla protezione delle persone e abbiamo anche appreso che un grande olimpionico , Gary Hall Jr., ha perso le sue medaglie nell’incendio, il CIO gliene fornirà delle repliche“.

Cosa è successo a Gary Hall

L’ex nuotatore aveva raccolto un totale di dieci medaglie tra i Giochi di Atlanta del 1996, Sydney 2000 e Atene 2004, (cinque ori, tre argenti e due bronzi) ma i riconoscimenti sono stati distrutti dagli incidenti che stanno colpendo gli Stati Uniti. Hall ha dovuto lasciare velocemente la propria casa, riuscendo a portare in salvo solo il suo cane Puddles, la medicazione per il diabete, un dipinto del nonno e un quadro regalatogli dalla figlia. L’ex nuotatore viveva in una delle zone maggiormente colpite dagli incendi, dove dava lezioni di nuoto ai bambini.

“Era peggio di qualsiasi film sull’apocalisse che tu abbia mai visto e 1.000 volte peggio. Ho visto il fumo uscire dal retro di casa mia, le case stavano iniziando a esplodere. Ci sono state esplosioni. Non avevo molto tempo. Sunset Boulevard era completamente affollato. Le persone hanno abbandonato le loro auto e sono fuggite per salvarsi la vita” ha confessato Gary Hall Jr ai microfoni di un media californiano.

La situazione a Los Angeles ha causato la morte di sedici persone, secondo quanto riportato dal medico legale della città. Undici delle vittime hanno perso la vita nell’incendio di Eaton. Il rogo ha avuto luogo nella zona nord-est della metropoli, tra le città di Pasadena e Altadena. Le altre cinque persone sono morte nei pressi di Palisades, dove arde l’incendio più esteso registrato fino ad ora.