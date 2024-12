La seconda tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di bob a due, andata in scena sul budello lettone di Sigulda, ha visto ancora una volta vincere i tedeschi Francesco Friedrich e Simon Wulff. Dopo il successo nell’esordio stagionale ad Altenberg, il duo teutonico si è ripetuto rafforzando ovviamente la propria leadership nella classifica generale. Come avvenuto la scorsa settimana, è di nuovo doppietta tedesca visto che al secondo posto si piazzano Johannes Lochner e Georg Fleischhauer staccati di 35 centesimi dai vincitori che hanno saputo far registrare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda discesa. Il podio è stato completato dagli austriaci Markus Treichl e Sascha Stepan, che però hanno chiuso a quasi un secondo dai dominatori di questo inizio di stagione. Si fermano ad appena cinque centesimi dal terzo posto i britannici Brad Hall e Greg Cackett, che salgono comunque al terzo posto in classifica generale.

GLI ITALIANI – La miglior coppia azzurra è ancora una volta quella composta da Patrick Baumgartner e Robert Mircea, che chiudono la gara all’ottavo posto con il tempo di 1’40″03 a 1″35 da Friedrich e Wulff. I due italiani hanno mantenuto il piazzamento della prima run e adesso si trovano settimi in classifica generale, dopo aver chiuso in sesta posizione la gara di apertura ad Altenberg. Si migliorano invece di una posizione Mattia Variola e Riccardo Ragazzi, che sono quindicesimi con il tempo complessivo di 1’41″08 dopo aver perso un posto rispetto alla prima manche.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA – Francesco Friedrich guida con 450 punti, mentre Lochner segue a 420 davanti a Brad Hall che totalizza finora 384 punti. Il lettone Kalenda sale al quarto posto con 352, poi Treichl e il cinese Li davanti a Baumgartner che al momento occupa il settimo posto a 336 ma a pari merito con Li. Variola è quindicesimo con 200 punti.

DOMANI SI REPLICA – Altra gara del bob a due per domani a Sigulda. Appuntamento per le ore 13:00 italiane, le 14:00 locali, con la prima manche che vedrà al via 18 equipaggi. Baumgartner rimane con Mircea, mentre con Variola è prevista la discesa sul ghiaccio di Fabio Batti. Cambia anche il partner di Friedrich, che domani dovrebbe competere insieme ad Alexander Schuller. La Coppa del Mondo si fermerà poi per Natale, con l’appuntamento seguente in programma il 4 gennaio a Winterberg, in Germania, per poi spostarsi a Saint Moritz la settimana dopo.

MONOBOB FEMMINILE – Il singolo femminile, senza italiane in gara, ha visto la vittoria della tedesca Lisa Buckwitz, capace di rimontare dal terzo posto in una gara tiratissima che ha visto l’altra teutonica Laura Nolte arrivare a soli nove centesimi dalla connazionale. Terzo posto per l’australiana Bree Walker, seconda a un centesimo da Nolte dopo la prima run e alla fine sul gradino più basso del podio a 27 centesimi da Buckwitz. Quest’ultima e Nolte sono anche appaiate in testa alla classifica generale dopo le prime due tappe, con 51 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici.