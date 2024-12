Giornata molto complicata per Andrea Pavan, che ha perso oltre 25 posizioni nel terzo giro dell’Alfred Dunhill Championship. Sul percorso sudafricano del Leopard Creek CC di Malelane (par 72), il giocatore romano ha infatti faticato tantissimo e con un round in 76 colpi si trova adesso al ventottesimo posto con un totale di -4. Non manca il rammarico per Pavan, che a metà gara era secondo e adesso dovrà cercare di recuperare nelle ultime 18 buche. Due doppi bogey e cinque bogey rendono vani i cinque birdie di oggi, per un giro decisamente privo di regolarità e molto falloso. Pavan è l’unico italiano rimasto in gara, dopo che Francesco Laporta ha mancato il taglio delle 36 buche iniziali per un solo colpo.

In testa alla classifica rimane lo svedese Marcus Kinhult, che inizierà l’ultimo giro da -14 (65 68 69) e andrà a caccia del secondo titolo in carriera sul DP World Tour dopo la vittoria del British Masters nel 2019. Lo scandinavo classe 1996 ha due colpi di vantaggio sul padrone di casa Ryan van Velzen e tre sull’olandese Darius Van Driel, mentre a quattro colpi di distanza c’è un folto gruppo di cinque giocatori che vede al suo interno lo spagnolo Ayora, il francese Langasque, l’inglese Southgate, l’olandese Luiten e il sudafricano Burmester. Quest’ultimo, che vanta già 4 titoli sul DP World Tour, è sempre da tenere in considerazioni nei tornei di casa. Non potrà lottare per il titolo un altro sudafricano d’eccezione come Charl Schwartzel, che ha vinto questo torneo quattro volte arrivando anche secondo in cinque occasioni. L’ultimo trionfo del campione Masters del 2011 risale al 2015 e dopo tre giri si trova al ventitreesimo posto con un punteggio totale di -5.

Importanti oggi le rimonte di van Velzen e Ayora, migliori di giornata con un round in 65 colpi. Il sudafricano è riuscito a mantenere uno score “pulito”, senza bogey mettendo a segno un eagle e cinque birdie. Lo spagnolo invece ha dato spettacolo con un eagle e ben sette birdie, parzialmente vanificati dal doppio bogey al par 3 della 5 senza il quale avrebbe potuto agganciare proprio van Velzen al secondo posto.

IL MONTEPREMI E LA DIRETTA TV – L’Alfred Dunhill Championship mette in palio un totale di un milione e mezzo di euro, oltre a 3000 punti per la Race to Dubai del DP World Tour e 1000 punti per il ranking del Team Europe della prossima Ryder Cup. L’ultimo giro del torneo sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Golf a partire dalle ore 10 di domenica 15 dicembre, oltre che in streaming su Now e Sky Go. Pavan inizierà il suo giro finale alle 8:15 italiane con lo spagnolo Moscatel, poi via via tutti gli altri in ordine inverso di classifica fino a Kinhult e van Velzen che partiranno dal tee della buca 1 quando in Italia saranno le 11:05.

LE MAURITIUS PER CHIUDERE IL 2024, POI LA TEAM CUP CON MOLINARI CAPITANO – L’anno solare del DP World Tour si concluderà la prossima settimana con l’AfrAsia Bank Mauritius Open, in programma a Grand Baie da giovedì 19 a domenica 22 dicembre. Sul percorso del Mont Choisy Le Golf saranno al via anche due italiani, ovvero Andrea Pavan e Gregorio De Leo. Quest’ultimo ha conquistato la “carta” per la stagione 2025 tramite la Qualifying School e cercherà subito di incamerare punti importanti.

Dopo la sosta per le festività, il calendario riprenderà con la competizione a squadre della Team Cup. Dal 10 al 12 gennaio ad Abu Dhabi scenderanno in campo la selezione dell’Europa continentale capitanata dall’azzurro Francesco Molinari, che avrà in squadra anche Matteo Manassero. Dall’altra parte la Gran Bretagna e l’Irlanda, con capitano Justin Rose. Una tre giorni da non perdere sui green dell’Abu Dhabi Golf Resort.