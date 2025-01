Patrick Baumgartner e Robert Mircea chiudono al sesto posto la prova di bob a due di Winterberg, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2024/2025. Grande costanza del duo azzurro, che ottiene l’ottavo tempo sia nella prima che nella seconda run (54″77 e 54″76) totalizzando un 1’49″53 che li issa a capo della seconda metà della top ten. Tripletta tedesca sul budello di casa con Francesco Friedrich e Alexander Schuller in prima posizione in 1’48″26 (54″05 e 54″21). Secondi a 21 centesimi Adam Ammour e Benedikt Hertel in 1’48″27 (54″36 e 54″11) con il miglior tempo della seconda manche. Completano il podio Johannes Lochner e Joshua Tasche in 1’48″68 (54″32 e 54″56). Quarta posizione per il duo britannico formato da Brad Hall e Taylor Lawrence in 1’49″16 (47″98 e 47″99). Davanti a Baumgartner e Mircea ci sono i coreani Jinsu Kim e Hyeonggeun Kim in 1’49″44 (54″76 e 54″68). Appena dietro ai due azzurri ben tre coppie con lo stesso tempo appaiate al settimo posto: gli svizzeri Timo Rohner e Gregory Jones (54″75 e 54″81), Michael Vogt e Andreas Haas (54″81 e 54″75), e gli austriaci Markus Treichl e Sascha Stepan (54″82 e 54″74) concludono tutti in 1’49″56 a 1″30 di ritardo da Friedrich/Schuller. Completano la top ten gli statunitensi Frank Del Duca e Manteo Mitchell in 1’49″59 (54″66 e 54″93). Più indietro l’altra coppia italiana formata da Mattia Variola e Fabio Batti. I due azzurri non vanno oltre il 19° posto con il tempo di 1’50″31 (55″20 e 55″11).

La top ten di giornata

1. Francesco Friedrich/Alexander Schuller (GER) 1’48″26

2. Adam Ammour/Benedikt Hertel (GER) + 0″21

3. Johannes Lochner/Joshua Tasche (GER) +0″62

4. Brad Hall/Taylor Lawrence (GBR) +0″90

5. Jinsu Kim/Hyeonggeun Kim (KOR) +1″18

6. Patrick Baumgartner/Robert Mircea (ITA) +1″27

7. Timo Rohner/Gregory Jones (SUI) +1″30

7. Markus Treichl/Sascha Stepan (AUT) +1″30

7. Michael Vogt/Andreaas Haas (SUI) +1″30

10. Frank Del Duca/Manteo Mitchell (USA) +1″33

19. Mattia Variola/Fabio Batti (ITA) +2″05

La cronistoria del tracciato

1910: Costruzione della pista di bob ghiacciata naturalmente a Winterberg denominata “Auf der Kappe”.

1977: Costruzione di una pista di bob, slittino e skeleton ghiacciata artificialmente, inaugurata il 10 dicembre 1977.

1986: ricostruzione del nuovo tratto di decelerazione; rimodellamento della curva 14 con una svolta di 180 gradi e costruzione del nuovo tratto di decelerazione/frenata in salita.

2005-2006: Ricostruzione dell’area di partenza e costruzione di un nuovo edificio della casa di partenza. Spostamento del tratto di partenza e costruzione di una nuova curva di partenza.

2013: Riprogettazione dell’arena di arrivo e costruzione di un nuovo edificio funzionale, una nuova pesa e ampliamento della piattaforma di carico.

2015: ridenominazione della pista da bob Winterberg Hochsauerland in VELTINS-EisArena.

2016: ampliamento dell’arena di arrivo e trasferimento di tutti i servizi di cronometraggio, videosorveglianza, uffici di gara, ecc. dalla casa di arrivo alla nuova destinazione dell’arena. Inoltre, costruzione di una protezione dalle intemperie sul rettilineo di partenza.

2018: costruzione del nuovo edificio multifunzionale “VELTINS-IceArena Lounge” nell’area di arrivo per fornire un supporto ottimale ad atleti, visitatori, funzionari e sponsor.

Il programma dei prossimi giorni a Winterberg

5 gennaio ore 09.00 – Bob a due Cdm femminile

5 gennaio ore 13.00 – Bob a quattro Cdm maschile