Si chiude con un settimo posto nella seconda gara il weekend di Patrick Baumgartner e Robert Mircea nella tappa di Coppa del mondo 2024 di bob a Sigulda. Ancora un piazzamento in top-10, quindi, per il duo azzurro, che nella giornata di ieri avevano ottenuto un ottavo posto. A trionfare sul budello lettone è ancora una volta una coppia tedesca: non Francesco Friedrich e Simon Wulff, che si sono aggiudicati le prime due tappe, ma Johannes Lochner e Jorn Wenzel, che nella seconda run hanno confermato il piazzamento della prima chiudendo con il tempo di 1:39.24. Al secondo posto i britannici Brad Hall e Taylor Lawrence a +0.21, mentre a completare il podio è un’altra coppia tedesca, con lo stesso Freidrich che quest’oggi ha gareggiato con Alexander Schuller: i due teutonici hanno chiuso a +0.30, per un podio che ha visto confermare nella seconda run i risultati della prima.

Baumgartner/Mircea 7°, Variola/Batti 16°

Come detto, Baumgartner e Mircea si sono classificati in settima posizione, frutto del sesto tempo nella prima run e dell’ottavo nella seconda, chiudendo con un tempo totale di 1:40.16, a +0.92 dalla prima posizione. La seconda coppia italiana, quella composta da Mattia Variola e Fabio Batti, si è classificata in sedicesima posizione a +1.91; sedicesimi dopo la prima run, i due non sono riusciti a migliorare il proprio piazzamento nonostante il quattordicesimo tempo stampato nella seconda corsa.

Ranking e prossimo appuntamento

In virtù del risultato odierno, Friedrich si conferma in testa alla classifica generale di Coppa del mondo con 650 punti, tallonato dal connazionale Lochner a 645. Terzo il britannico Hall a 594, mentre il primo degli italiani è Baumgartner, in quinta posizione con 504 punti. Ora, la Coppa del mondo si ferma per la sosta di Natale, e riprenderà tra 18 giorni, il 4 gennaio, a Winterbergm in Germania.