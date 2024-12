Domani, lunedì 16 dicembre, potrà scattare finalmente il conto alla rovescia verso gli Europei di calcio femminile, che si disputerà dal 2 al 27 luglio in Svizzera. Alle 18:00 a Losanna avrà luogo il sorteggio che suddividerà le sedici partecipanti in quattro gironi da quattro. Ad accedere ai quarti di finale saranno le prime due classificate di ogni girone. Le padrone di casa della Svizzera – qualificate di diritto – troveranno le otto squadre che hanno superato la fase a leghe di qualificazione e le sette vincitrici degli spareggi. L’Italia è quarta nella graduatoria, ma scalerà in seconda fascia proprio perché la nazionale elvetica è sicura di essere in posizione 1 nel gruppo A. Spagna, Germania e Francia completano il lotto della prima fascia, mentre insieme alle azzurre, nella seconda, ci saranno anche Islanda, Danimarca e Inghilterra. In fascia 3 Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Belgio. Infine Finlandia, Polonia, Portogallo e Galles.

La procedura è semplice. Si parte con i tre gironi e le tre teste di serie (come detto il gruppo 1 vede la presenza della Svizzera). Sarà estratta una pallina e la squadra sarà assegnata alla posizione 1 del Gruppo B. Stesso discorso, automaticamente, per Gruppo C e, successivamente, Gruppo D. La stessa procedura sarà poi seguita per le altre fasce. Il calendario delle partite sarà pubblicato dalla Uefa dopo il sorteggio, ma già sappiamo che la manifestazione si disputerà in otto città (Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, San Gallo, Lucerna, Sion e Thun), con la partita inaugurale e la finalissima in programma al St. Jakob-Park di Basilea. Gli altri stadi saranno lo Stadion Wankdorf (Berna), Stade de Genève (Ginevra), Stadion Letzigrund (Zurigo), Arena St. Gallen (S. Gallo), Allmend Stadion Luzern (Lucerna), Arena Thun (Thun) e Stade de Tourbillon (Sion).

Tanti volti celebri saranno protagonisti a Losanna durante la cerimonia. A condurre le operazioni sarà il grande Ian Wright, ex attaccante dell’Arsenal e dell’Inghilterra, affiancato dalla presentatrice sportiva svizzera Annette Fetscherin. Ad estrarre le palline che definiranno gli accoppiamenti dei gironi saranno anche due ex Juventus come Leonardo Bonucci e Sami Khedira. Tra le personalità attese anche Verónica Boquete (Spagna), Lara Dickenmann (Svizzera), Jill Scott (Inghilterra), Caroline Seger (Svezia), Xherdan Shaqiri (Svizzera) e Raphaël Varane (Francia). Non solo: prevista anche la partecipazione dell’artista svizzero Stress con la partecipazione di Karolyn. Sarà poi introdotto Maddli, la mascotte di Women’s EURO 2025, e verrà presentato ufficialmente il pallone del torneo.

C’è voglia di riscatto in casa Italia. Nelle ultime due edizioni (2017 nei Paesi Bassi e nel 2022 in Inghilterra) le azzurre si sono fermate al primo turno. I quarti di finale mancano dal 2013 in Svezia, mentre per il podio bisogna tornare al 1997. Gli ultimi risultati delle ragazze del Ct Soncin sono stati incoraggianti. Dopo aver travolto 5-0 Malta, la nazionale ha fermato sull’1-1 le campionesse del mondo della Spagna. Infine, in chiusura di anno è arrivata la sorprendente vittoria per 2-1 sulla Germania, quarta nel ranking, al Ruhrstadion di Bochum. Risultati che hanno permesso all’Italia di scalare una posizione nel ranking FIFA, attestandosi così in tredicesima posizione.

LE FASCE

Nazione ospitante (posizione 1 del Gruppo A): Svizzera

Fascia 1 (posizioni da 1 a 3 in classifica)

Spagna

Germania

Francia

Fascia 2 (posizioni da 4 a 7 in classifica)

Italia

Islanda

Danimarca

Inghilterra

Fascia 3 (posizioni da 8 a 11 in classifica)

Paesi Bassi

Svezia

Norvegia

Belgio

Fascia 4 (posizioni da 12 a 15 in classifica)

Finlandia

Polonia

Portogallo

Galles

LE DATE DEL TORNEO

Prima giornata fase a gironi: 2–5 luglio

Seconda giornata fase a gironi: 6–9 luglio

Terza giornata fase a gironi: 10–13 luglio

Quarti di finale: 16–19 luglio

Semifinali: 22–23 luglio

Finale: 27 luglio