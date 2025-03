Juan Ayuso conquista la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2025. Lo spagnolo della UAE Emirates si è preso l’arrivo in salita di Frontignano, issandosi in testa alla classifica generale a una sola giornata dal termine della Corsa dei Due Mari. Decisivo l’attacco ai -4.3 km per vincere la Cartoceto-Frontignano. Apporto fondamentale di Isaac Del Toro, che ha trainato Ayuso fino all’attacco dell’alfiere del team arabo. Battuti Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e Jai Hindley (Red Bull – Bora Hansgrohe), entrambi a 13″. Antonio Tiberi è quinto a 20″. Il corridore della Bahrain Victorious domani cercherà il difficile inseguimento alla maglia azzurra di Ayuso. 37 i secondi da recuperare per Tiberi e 38 per Filippo Ganna, bravo a riuscire a limitare i danni e restare in top 3.

Le parole di Ayuso

“La squadra ha fatto un lavoro fantastico, abbiamo lavorato ad inizio tappa e poi sapevamo che nel finale avremmo dovuto rendere la corsa dura. C’era parecchio vento e a ruota si riuscivano a risparmiare molte energie quindi sono stato fortunato ad aver avuto Del Toro al mio fianco. Ad un certo punto ho deciso di andare a cercarmi la vittoria. Sapevo che dovevo salire col mio passo fino in cima ma nonostante tutto nell’ultimo chilometro ho sofferto un po’. Sono davvero felice di essere riuscito a trovare questo risultato. La corsa finisce domani quindi non voglio dire di aver vinto, ma se tutto va come deve domani e non ci saranno problemi, sarà probabilmente una bellissima giornata. Questo era un obiettivo importante di questa prima parte di stagione fatta guardando al Giro. Sono orgoglioso”.

La classifica generale

Juan Ayuso (UAE Emirates) 25h33’17” Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +37″ Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) +38″ Derek Gee (Israel – Premier Tech) +42″ Jain Hindley (Red Bull – Bora Hansgrohe) +53″ Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) +56″ Mikel Landa (Soudal Quick-Step) +1’05” David De La Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team) +1’32” Pello Bilbao (Bahrain Victorious) +1’32” Mattia Cattaneo (Soudal Quick Step) +1’38”

La top ten di giornata