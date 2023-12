Big air, Coppa del Mondo Edmonton 2023: Liviero e Matteoli fuori nelle qualificazioni

Niente da fare nelle qualificazioni del big air maschile per gli italiani ai nastri di partenza della tappa di Coppa del Mondo di Edmonton. Nicola Liviero e Ian Matteoli, infatti, non riescono a fare meglio del 34esimo e 37esimo posto dopo i tre tentativi di cui hanno usufruito, punteggio di 98.75 e 95.75 rispettivamente. Non hanno nemmeno partecipato Emil Zulian e Loris Framarin, Nella heat 1 il cinese Yiming Su il migliore con 173 punti, nella heat 2 Nicolas Laframboise, canadese, mette tutti in fila con 176 punti. La finale si disputerà nella notte italiana.