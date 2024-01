Start list staffetta femminile Oberhof 2024 biathlon: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list della staffetta femminile della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Oberhof 2024. Una gara in cui le azzurre sono attesissime per provare a salire sul podio: bib 6 per l’Italia, con Samuela Comola, poi Rebecca Passler, quindi Lisa Vittozzi, infine Michela Carrara a chiudere il quartetto italiano. Di seguito ecco allora la start list completa di questa staffetta di domenica 7 gennaio.

START LIST STAFFETTA FEMMINILE OBERHOF

NOR – NORWAY

1-1 r ARNEKLEIV Juni

1-2 g SKOGAN Marit Ishol

1-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad

1-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

2 SWE – SWEDEN

2-1 r MAGNUSSON Anna

2-2 g PERSSON Linn

2-3 y OEBERG Hanna

2-4 b OEBERG Elvira

3 FRA – FRANCE

3-1 r JEANMONNOT Lou

3-2 g BRAISAZ-BOUCHET Justine

3-3 y CHAUVEAU Sophie

3-4 b SIMON Julia

4 GER – GERMANY

4-1 r VOIGT Vanessa

4-2 g HETTICH-WALZ Janina

4-3 y SCHNEIDER Sophia

4-4 b PREUSS Franziska

5 SUI – SWITZERLAND

5-1 r BASERGA Amy

5-2 g HAECKI-GROSS Lena

5-3 y GASPARIN Aita

5-4 b GASPARIN Elisa

6 ITA – ITALY

6-1 r COMOLA Samuela

6-2 g PASSLER Rebecca

6-3 y VITTOZZI Lisa

6-4 b CARRARA Michela

7 AUT – AUSTRIA

7-1 r STEINER Tamara

7-2 g GANDLER Anna

7-3 y JUPPE Anna

7-4 b HAUSER Lisa Theresa

8 CZE – CZECHIA

8-1 r VOBORNIKOVA Tereza

8-2 g DAVIDOVA Marketa

8-3 y CHARVATOVA Lucie

8-4 b JISLOVA Jessica

9 SLO – SLOVENIA

9-1 r REPINC Lena

9-2 g KLEMENCIC Ziva

9-3 y KLEMENCIC Polona

9-4 b LAMPIC Anamarija

10 POL – POLAND

10-1 r SIDOROWICZ Natalia

10-2 g MAKA Anna

10-3 y GEMBICKA Daria

10-4 b JAKIELA Joanna

11 UKR – UKRAINE

11-1 r PETRENKO Iryna

11-2 g DZHIMA Yuliia

11-3 y MERKUSHYNA Anastasiya

11-4 b DMYTRENKO Khrystyna

12 SVK – SLOVAKIA

12-1 r KAPUSTOVA Ema

12-2 g REMENOVA Maria

12-3 y REMENOVA Zuzana

12-4 b MACHYNIAKOVA Julia

13 FIN – FINLAND

13-1 r MINKKINEN Suvi

13-2 g LEHTONEN Venla

13-3 y KERANEN Noora Kaisa

13-4 b LEINAMO Sonja

14 EST – ESTONIA

14-1 r ERMITS Regina

14-2 g TOMINGAS Tuuli

14-3 y KUELM Susan

14-4 b KAASIK Hanna-Brita

15 USA – UNITED STATES

15-1 r IRWIN Deedra

15-2 g DICKINSON Kelsey Joan

15-3 y GARSO Jackie

15-4 b LEVINS Chloe

16 KAZ – KAZAKHSTAN

16-1 r POLTORANINA Olga

16-2 g YEGOROVA Polina

16-3 y KONDRATYEVA Anastassiya

16-4 b VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina

17 LAT – LATVIA

17-1 r BULINA Sanita

17-2 g BENDIKA Baiba

17-3 y BULINA Sandra

17-4 b SABULE Annija

18 BUL – BULGARIA

18-1 r DIMITROVA Valentina

18-2 g HRISTOVA Lora

18-3 y ZDRAVKOVA Maria

18-4 b KADEVA Daniela