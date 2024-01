Start list mass start femminile Anterselva 2024 biathlon: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list della mass start femminile della tappa di Coppa del Mondo di Anterselva 2024 di biathlon: ecco le italiane in gara e i pettorali di partenza di questo appuntamento femminile in Italia. C’è Lisa Vittozzi con il pettorale numero tre, mentre Dorothea Wierer ha il pettorale numero 25. Di seguito ecco la start list.

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1 29

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 2

3 VITTOZZI Lisa ITA 3 25

4 OEBERG Elvira SWE 4 31

5 SIMON Julia FRA 5 75

6 PREUSS Franziska GER 6 34

7 JEANMONNOT Lou FRA 7 60

8 HAECKI-GROSS Lena SUI 8 90

9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 9 40

10 VOIGT Vanessa GER 10 50

11 ARNEKLEIV Juni NOR 11 45

12 BRORSSON Mona SWE 12 21

13 OEBERG Hanna SWE 13 22

14 HETTICH-WALZ Janina GER 14 36

15 PERSSON Linn SWE 15 3

16 MAGNUSSON Anna SWE 16 17

17 LAMPIC Anamarija SLO 17 7

18 CHAUVEAU Sophie FRA 18

19 SKOGAN Marit Ishol NOR 19

20 VOBORNIKOVA Tereza CZE 20 10

21 JISLOVA Jessica CZE 21 30

22 DZHIMA Yuliia UKR 22 24

23 TOMINGAS Tuuli EST 23

24 DAVIDOVA Marketa CZE 24 14

25 WIERER Dorothea ITA 25 27

Qualified by Event points

26 LIEN Ida NOR 60 32

27 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 27 28

28 GUIGONNAT Gilonne FRA 36 26

29 PETRENKO Iryna UKR 32 23

30 GASPARIN Aita SUI 39 20