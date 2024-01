Betis-Barcellona, Xavi: “Rimonta dipende da noi, nell’ambiente non c’è ottimismo”

Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Betis-Barcellona, match della ventesima giornata della Liga 2023/2024. I blaugrana iniziano il girone di ritorno con l’ambizioso obiettivo di chiudere il gap in classifica rispetto a Real Madrid e Girona che sono al comando del campionato spagnolo al giro di boa. “Ripartiamo con tutto l’entusiasmo del mondo, sarà una ripartenza difficile perchè il Betis in casa è molto forte come dimostrano i risultati – spiega Xavi – Noi crediamo che la risalita in classifica dipenda da noi, possiamo recuperare i punti di distacco. Domani possiamo fare bene, il Betis gioca bene ma lascia anche giocare.”

L’allenatore del Barcellona risponde anche alle critiche: “Manca entusiasmo e ottimismo nell’ambiente, stiamo giocando con ragazzi di 16, 17 e 18 anni e per questo vengo attaccato – prosegue Xavi – Stiamo costruendo, il fallimento vero sarebbe non provarci e noi invece vogliamo provare a combattere per vincere tre titoli. La gente parla, ma io vedo le prossime partite come un’opportunità.”