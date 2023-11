Staffetta maschile Oestersund 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la staffetta maschile 4×7.5 km di Oestersund 2023, gara valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia si presenta con buone ambizioni e schiera il quartetto composto da Lukas Hofer, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel ed Elia Zeni. Il primo lo si è già visto all’opera nella staffetta singola mista, dove si è piazzato in undicesima posizione insieme alla connazionale Rebecca Passler. Il secondo ed il terzo, invece, hanno rivestito un ruolo importante nel terzo posto azzurro conquistato in occasione della staffetta mista con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La concorrenza è spietata. La candidata numero uno per il successo finale è la Norvegia. Proveranno a rovinare la festa ai fratelli Boe sia la Francia sia i padroni di casa della Svezia, due delle nazioni più accreditate per un piazzamento sul podio.

La staffetta maschile di Oestersund 2023 è in programma per la giornata di oggi (giovedì 30 novembre), con inizio fissato alle ore 15.20. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 2 (canale 211 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara di Coppa del Mondo degli azzurri e di tutti gli altri quartetti, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.