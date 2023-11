Cobolli-Nardi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Luca Nardi nel terzo ed ultimo match della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah (Arabia Saudita), torneo riservato ai migliori otto tennisti U21 della stagione di scena sul cemento indoor della città araba. Il romano ha sconfitto in quattro set lo svizzero Dominic Stricker, salvo poi perdere nettamente contro il francese Arthur Fils. Il pesarese, invece, è il fanalino di coda del raggruppamento.

Quest’ultimo, infatti, ha rimediato due sconfitte, la prima contro il transalpino e la seconda contro l’elvetico. Tra i due azzurri c’è solamente uno scontro diretto all’attivo. I due si sono incontrati la scorsa estate sulla terra rossa di Umago, in Croazia. In quell’occasione era il primo turno delle qualificazioni e Cobolli riuscì a risolvere la pratica in due parziali. Il capitolino partirà favorito anche in quest’occasione, anche se Nardi su questa superficie può mettere in grosse difficoltà il rivale grazie ad un tennis rischioso e molto potente con i colpi d’inizio gioco.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

GIRONI

MONTEPREMI

Cobolli e Nardi scenderanno in campo oggi (giovedì 30 novembre). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà tutte le sfide tramite i suoi canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo anche in streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Sportface.it fornirà ai propri lettori una diretta testuale, garantendo news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.