Staffetta maschile Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

A che ora e come seguire la staffetta maschile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 4×7.5 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. Nessuna novità per l’Italia, che si presenta al delicato appuntamento con il quartetto formato da Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. I favori del pronostico sono per la Norvegia dei colossi Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe e Vetle Sjaastad Christiansen. Molto competitive anche la Germania di Justus Strelow, Johannes Kuehn, Philipp Nawrath e Benedikt Doll e, la Francia di Eric Perrot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet e la Svezia di Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson. Partiranno leggermente più indietro nelle gerarchie, invece, l’Austria di Simon Eder e la Svizzera di Sebastian Stalder e Niklas Hartweg.

SEGUI LA GARA IN DIRETTA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

La staffetta maschile di Nove Mesto è in programma nella giornata di oggi (sabato 17 febbraio), con inizio fissato alle ore 16.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la decima gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.