Staffetta femminile Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

A che ora e come seguire la staffetta femminile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 4×6 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. L’Italia, oro nella passata edizione, si affida a Samuela Comola, Dorothea Wierer, Rebecca Passler e a una scatenata Lisa Vittozzi, pronta per provare a mettersi al collo la sua quarta medaglia di questa rassegna iridata. Le avversarie non mancano, su tutte la Norvegia di Karoline Offigstad Knotten, Juni Arnekleiv, Ida Lien e Ingrid Landmark Tandrevold e la Francia di Lou Jeanmonnot, Sophie Cheveau, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon. Impossibile, poi, scartare dalla lotta per il podio la Svezia di Anna Magnusson, Linn Persson e delle sorelle Hanna e Elvira Oeberg e la Germania di Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt e Franziska Preuss. Può rappresentare una temibile outsider, invece, la Svizzera guidata da Lena Haecki-Gross mentre appaiono decisamente più distaccate dalle migliori sia l’Austria sia la Repubblica Ceca.

La staffetta femminile di Nove Mesto è in programma nella giornata di oggi (sabato 17 febbraio), con inizio fissato alle ore 13.45. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la nona gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.