Brutta notizia in casa Italia prima dell’inseguimento femminile dei Mondiali biathlon di Lenzerheide 2025: Dorothea Wierer non sarà infatti al via della gara. Come comunicato dalla Fisi, a frenare la campionessa azzurra è un raffreddore che si stava portando già da qualche giorno; al termine della staffetta mista e della sprint la nativa di Anterselva aveva palesato le sue difficoltà dovuta ad una scarsa condizione fisica, e anche in vista delle prossime gare ha optato per il forfait.

A peggiorare le sue già precarie condizioni si è messo anche il meteo: nella giornata di venerdì infatti si è abbattuta su Lenzerheide una forte nevicata, con anche il vento a complicare la situazione. La speranza è che con il riposo odierno e dei prossimi giorni, Dorothea possa guarire e giocarsi le sue carte nell’individuale e nella mass start, discipline in cui si è già laureata campionessa iridata rispettivamente ad Anterselva 2020 e Östersund 2019.

Le azzurre in gara

L’Italia dunque schiera al via tre atlete: le speranze per un buon piazzamento sono tutte su Michela Carrara, che nella sprint ha sfiorato il podio con una super prestazione, chiudendo in quinta posizione a 24 secondi di distacco dalla vincitrice Justine Braisaz-Bouchet. La classe ’97 di La Salle dovrà cercare di limitare gli errori al tiro, perché nel giro da 2 km sarà più difficile fare la differenza sugli sci; alle sue spalle la concorrenza è agguerrita con biatlete di livello eccelso come Lou Jeanmonnot, Julia Simon ed Elvira Öberg. Più indietro partiranno Hanna Auchentaller (45esima dopo il forfait di Wierer ma con un distacco pesante di 2.28), e Martina Trabucchi (53esima a 2.42 dalla testa).