LIVE – Inseguimento maschile Ruhpolding 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’inseguimento maschile di Ruhpolding 2024, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sale l’attesa per rivedere all’opera Tommaso Giacomel, reduce dallo splendido secondo posto conquistato nella prova sprint. Insieme a lui anche Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer mentre Lukas Hofer sarà assente, non essendo riuscito a chiudere la gara veloce tra i migliori sessanta. Il classe 2000 di Vipiteno vuole riconfermarsi sul podio ma sarà in lotta con i giganti.

Nelle primissime posizioni, infatti, ci sono anche i fratelli norvegesi Johannes Thingnes e Tarjei Boe insieme ai loro connazionali Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale-Skjevdal e Sturla Holm Laegreid. Molto pericolosi anche il transalpino Emilien Jacquelin, il padrone di casa Justus Strelow e gli elvetici Sebastian Stalder e Niklas Hartweg, che tenteranno di rimanere con le unghie e con i denti agganciati al treno dei più forti. Sportface.it seguirà la prova nel dettaglio, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.45.

