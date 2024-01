Lazio-Lecce 1-0, D’Aversa: “Gol nasce da rimessa laterale invertita dall’arbitro”

“Difficile commentare un risultato del genere perché le occasioni migliori le abbiamo avute noi e siamo qui a commentare una sconfitta dove il gol nasce da un fallo laterale invertito. Eravamo disattenti e siamo stati puniti da giocatori di qualità. Difficile rimproverare qualcosa a questi ragazzi anche se avremmo dovuto concretizzare di più. Analizzeremo la situazione del gol, ma stiamo commentando un risultato diverso da quanto meritato sul campo”. Sono queste le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro la Lazio. “La qualità in alcune conclusioni si può migliorare, l’atteggiamento è difficile da migliorare ma quello c’è sempre stato, non mi spaventa il lavoro da fare durante la settimana. Questa squadra ha quasi sempre segnato, è una cosa che si può migliorare. Spero di ricevere meno complimenti e di concretizzare quello che creiamo”, prosegue D’Aversa. Infine sul mercato sottolinea come “la società cerca di migliorare la squadra, Pierotti ci darà una mano e siamo contenti che possa darci una mano”.