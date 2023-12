Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao-Atletico Madrid, sfida valida per la diciassettesima giornata di Liga 2023/2024. Trasferta ostica per i colchoneros, che fanno visita a una squadra imbattuta da sei gare e capace di sopravvivere anche alla capolista Girona. Stesso discorso per i baschi, opposti alla brigata di Simeone che ha vissuto un’ottima prima parte di stagione, trascinata dalla coppia d’attacco Griezmann-Morata. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID

ATHLETIC BILBAO: Unai Simòn, Yuri, Paredes, Vivian, Lekue, Herrera, Prados, Sancet, I.Williams, N.Williams, Guruzeta.

ATLETICO MADRID: Oblak, Soyuncu, Hermoso, Lino, Molina, Witsel, Koke, Saul, M.Llorente, Griezmann, Morata.