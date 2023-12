Inseguimento femminile Oestersund 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’inseguimento femminile di Oestersund 2023, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Cinque le azzurre ai nastri di partenza, capaci di guadagnarsi un posto tra le prime sessanta nella sprint: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Samuela Comola e Hannah Auchentaller. Ha fallito la qualificazione, infatti, solamente la giovane Beatrice Trabucchi. Ha mire di podio soprattutto la prima, nona nella prova veloce.

Qui è stata perfetta al poligono ma è sembrata in deficitarie condizioni fisiche nella parte sugli sci. Servirà la migliore versione della fuoriclasse sappadina per competere contro avversarie di livello assoluto. Fanno paura, infatti, le norvegesi Karoline Offigstad Knotten, Juni Arnekleiv, Ingrid Landmark Tandrevold e Marthe Krakstad Johansen, le francesi Lou Jeanmonnot e Gilonne Guigonnat e le tedesche Franziska Preuss e Vanessa Voigt. Alle loro spalle anche le padrone di casa Hanna ed Elvira Oeberg, desiderose di rifarsi di fronte al pubblico amico dopo un’ultima gara al di sotto delle aspettative sia sugli sci sia al poligono.

L’inseguimento femminile di Oestersund 2023 è in programma per la giornata di oggi (domenica 3 dicembre), con inizio fissato alle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara di Coppa del Mondo delle azzurre e di tutte le altre atlete, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.