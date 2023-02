Highlights Italia argento staffetta mista: Mondiali Oberhof 2023 biathlon (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video con gli highlights della staffetta mista ai Mondiali di Oberhof 2023 di biathlon. Il team azzurro da urlo in questa gara nella quale Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel fanno gara di testa commettendo in quattro soltanto sei errori nei poligoni e così devono arrendersi soltanto allo strapotere della Norvegia, che si prende l’oro, mentre la Francia è di bronzo. In alto ecco le immagini salienti.