Manchester City, per difendersi dalle accuse assunto avvocato che guadagna quanto Haaland

Il Manchester City non bada a spese per difendersi dalle accuse di aver manomesso i propri bilanci per circa dieci anni. Il ricchissimo club di proprietà degli emiri, infatti, ha deciso di ingaggiare l’avvocato Lord Pannick, dello studio Blackstone Chambers, per il caso legale partito con il deferimento da parte della Premier League, che, ironia della sorte, sarà difesa invece da Adam Lewis, altro avvocato dello stesso studio legale sopra citato. Un’altra curiosità riguarda il compenso, che secondo The Lawyer è pari a circa 80.000 sterline al giorno, più o meno quanto guadagna Erling Haaland.