Coppa del Mondo biathlon, Giacomel: “Grande soddisfazione il pettorale di leader fra gli under 25”

Il giorno dopo il primo podio della carriera in Coppa del mondo, ottenuto con il secondo posto nell’individuale di Oestersund, Tommaso Giacomel ha commentato lo splendido momento di forma che sta attraversando, cominciato con la doppia medaglia nelle staffette conquistate nei Mondiali di Oberhof. “Quando sono giunto al traguardo sono stato molto contento nel vedere il risultato. Christiansen mi ha reso la vita veramente dura nell’ultimo giro, sono soddisfatto finalmente di avere raggiunto il podio. A gennaio ci sono arrivato veramente vicino in un paio di occasioni. Mi è dispiaciuto per l’assenza dei migliori, confrontarsi con loro è sempre utile. La loro assenza ha probabilmente abbassato il livello generale della gara ma penso di aver ugualmente meritato questo risultato”, afferma il trentino. Il primo podio della carriera ha consentito all’azzurro di indossare il pettorale di leader fra gli under 25, scavalcando di 17 punti lo svizzero Niklas Hartweg. “E’ una ulteriore soddisfazione ma il vantaggio è veramente minimo e mancano ancora quattro gare alla conclusione, quindi tutto può accadere”, commenta Giacomel.