Real Madrid alla ricerca di grandi firme: per l’estate 2024 scende Mbappé mentre sale Haaland

Il Real Madrid vuole compiere un acquisto galattico fra quella sessione che nella prossima estate verrà o la prossima, ossia quella del 2024. Il debole di Florentin Perez per Kylian Mbappé è sotto gli occhi di tutti, ma il presidente madrileno non farà follie per averlo. Il motivo è chiaro e lampante: il Real Madrid spera di accaparrarsi Mbappé a parametro zero nel caso in cui non dovesse rinnovare il proprio contratto faraonico con il PSG.

Secondo quanto riferito da Marca, infatti, l’unica condizione per la quale il Real Madrid accoglierebbe Mbappé sarebbe quella di un suo arrivo a parametro zero del francese che ha il contratto in scadenza nel 2025. L’ex Monaco però potrebbe forzare la mano ad Al-Khelaifi lasciandolo andare prima del 2025 attraverso una sorta di rescissione del contratto. Questo appare molto improbabile però. Per tale motivo, allora, il Real Madrid si starebbe guardando attorno in cerca del colpo da 90. Dopo Mbappé, il talento planetario che sta facendo da anni parlare tutti di lui è sicuramente Erling Haaland che alla prima stagione con il Manchester City di Guardiola sta abbattendo tutti i record. Per l’estate del 2024, però, l’attaccante norvegese potrebbe decidere di cambiare maglia: Haaland, infatti, non si è mai nascosto rivelando come il Real Madrid sia il punto di approdo massimo per ogni giocatori.