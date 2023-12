Coppa del mondo Biathlon 2023/2024: start list staffetta maschile Hochfilzen

Prosegue la Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024 con la staffetta maschile di Hochfilzen, in Austria. Favorita la solita Norvegia con i fratelli Boe e Lagreid, seguita dalla Francia di Jacquelin e Fillon Maillet. Per la lotta al podio c’è anche l’Italia, numero 5 nella start list, con Zeni, Bionaz, Giacomel e Hofer. Pericolose per la top 3 anche Germania, numero 3, e Austria, numero 4. Ecco la lista completa.

1. Norvegia

2. Francia

3. Germania

4. Austria

5. Italia

6. Svezia

7. Svizzera

8. Finlandia

9. Slovenia

10. Repubblica Ceca

11. Romania

12. Kazakistan

13. Ucraina

14. Usa

15. Polonia

16. Bulgaria

17. Moldova

18. Lituania

19. Lettonia

20. Estonia