Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2023: Bresadola 24esimo, vince Geiger

Successo da padrone di casa per il tedesco Karl Geiger che vince la prima delle due prove in programma a Klingenthal in Germania nella Coppa del Mondo di salto con gli sci. Vittoria numero 14 della carriera nel circuito per il 30enne di Oberstdorf che con i suoi 274.7 punti, mantiene 1.2 di margine sull’austriaco Stefan Kraft, secondo, davanti al giapponese Ryoyu Kobayashi (270.7). A completare la top 5 sono gli altri due tedeschi, Andreas Wellinger e Pius Paschke. Ventiquattresima posizione per Giovanni Bresadola che ha totalizzato 206,6 punti. L’azzurro ha chiuso la prima serie al 28esimo posto grazie ad un salto da 125 metri per 94 punti e nel secondo round ha ottenuto altri 112,2 punti che gli hanno permesso di risalire in classifica. Niente da fare per gli altri due azzurri, rimasti fuori dalla top 30 nella prima manche: Alex Insam trova solo il 31esimo punteggio (90,1) mentre Andrea Campregher è cinquantesimo. Nel week end di Kligenthal, domani, domenica 10 dicembre, è in programma un’altra sfida sul trampolino Hs140: turno di qualificazione alle 14:30, alle 16 dalla prima serie di salti.