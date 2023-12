MOVIOLA – Atalanta-Milan: padroni di casa furiosi per contatto Musah-Lookman

Finale di primo tempo rovente. Nel match tra Atalanta e Milan, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i rossoneri trovano la rete del pareggio con Olivier Giroud a tempo scaduto. Ma l’azione in cui scaturisce il calcio d’angolo del gol fa infuriare Gasperini, il pubblico e tutti i giocatori dell’Atalanta: infatti Musah ostacola Lookman che cade a terra, ma l’arbitro La Penna della sezione di Roma, fa chiari segni che è tutto regolare. Il Milan riparte, guadagna calcio d’angolo e fa 1-1. Ovviamente il Var in questa situazione non può intervenire visto che la palla finisce in calcio d’angolo e quindi nasce poi una nuova azione.