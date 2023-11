Biathlon, Wierer: “Se mi ritirassi oggi, non avrei rimpianti”

“Olimpiadi 2026? In tutta franchezza, non lo so ancora. Tutti me lo chiedono, ma prenderò una decisione dopo questa stagione e non solo in base ai risultati sportivi. Tutto quello che posso dire è che sono soddisfatta della mia carriera e di tutto ciò che ho ottenuto. Se mi ritirassi oggi non avrei rimpianti”. A dirlo in un’intervista all’IBU è la campionessa azzurra di biathlon, Dorothea Wierer che si dice ottimista sul futuro del suo sport in Italia: “In questi giorni vedo tanti giovani atleti gareggiare, è uno spettacolo bellissimo. Ora dobbiamo assicurarci che coloro che sono motivati ​​non abbandonino prematuramente lo sport. Ma è un ottimo punto di partenza. La Nazionale ha fatto un ottimo lavoro e vedo arrivare alcuni giovani di grande talento… non solo potenzialmente grandi atleti ma personalità interessanti, e questo è importante anche per la futura popolarità del biathlon in Italia”.

E sulla stagione: “Credo che sarà in linea con ciò che abbiamo visto negli ultimi anni: una grande lotta con molte contendenti. Ci saranno più giovani che si faranno avanti, qualcuna che magari ritrova un buon periodo di forma o riesce a ritrovare la consistenza. Dubito che sarà come tra gli uomini con Johannes Boe, che può fare quasi tutto quello che vuole, con gli altri che cercano solo di fermarlo. Mai dire mai, ma solitamente la battaglia per il titolo femminile è più aperta e, credo, più interessante da seguire”, aggiunge Wierer che già pensa al futuro dopo le gare: “Non posso ancora svelare tutto, ma ci sono alcune cose su cui sto lavorando“.