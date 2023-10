Biathlon, Wierer: “Mi piacerebbe arrivare a Milano-Cortina come atleta di casa, ma valuterò…”

La biatleta azzurra Dorothea Wierer, nel corso di un’intervista rilasciata all’Adnkronos, ha rivelato il suo sogno sportivo e quello della sua vita personale: ”Milano-Cortina, un sogno, una certezza o una possibilità? Non nego che mi piacerebbe arrivare come atleta alle olimpiadi di casa, ma voglio arrivarci da competitiva e quindi voglio valutare a fine stagione cosa mi riserverà il futuro. Atleti russi? Mi fanno spesso questa domanda essendo il biathlon uno sport molto seguito in Russia, ma credo che lo sport dovrebbe unire e non separare ancora di più. Spero solo che questa situazione finisca per tutti e si provi a tornare alla normalità”.

”La scorsa stagione è stata una sorpresa anche per me in quanto ho conquistato ancora tanti podi e vittorie e questo mi ha dato tanta fiducia per continuare. – ha aggiunto Wierer – La stagione che sta per arrivare mi vedrà pronta e cercherò di dare il massimo come sempre ma il biathlon è uno sport con molte incognite e quindi vedremo”, ha spiegato la regina del biathlon che oltre ai Giochi ha un altro grande desiderio”.

Per quanto riguarda la sua sfera personale, invece, non ha nascosto il desiderio di diventare mamma: ”Sicuramente è un mio sogno diventare mamma, ma da atleta per me ora non è possibile e quindi vedremo quando deciderò di smettere con le gare quello sarà il mio obbiettivo. Oltre a diventare mamma ho anche altri sogni per il mio post carriera e sto già lavorando anche per quello e potrò contare anche sul supporto del mio gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e questo mi è di stimolo”.