Nuoto, Coppa del Mondo: Ceccon e Martinenghi avanti ad Atene

Il grande nuoto non si ferma ed incendia anche le batterie della seconda giornata della World Cup di Atene, in svolgimento nella capitale ellenica fino a domenica 15 ottobre. Subito in scena Thomas Ceccon che, ieri secondo nei 200 stile libero con la seconda prestazione italiana all-time, si qualifica per la finale dei 100 stile libero con il terzo crono. Il 23enne di Schio, argento continentale in carica e primatista italiano nuota in scioltezza in 49″14 e punta al bis dopo il successo di una settimana fa a Berlino quando siglò la seconda prestazionale di sempre in 47″97, a ventisei centesimi dal 47″71 siglato in batteria alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Avanti nei 50 rana con il terzo tempo Nicolò Martinenghi. Il 24enne di Varese, campione europeo e recordman italiano chiude in 27″21. Il più veloce è il fenomeno cinese Qin Haiyang – oro iridato nei 50, 100 e 200 rana – in 26″83, unico a scendere sotto i 27″ al mattino. Sarà un’altra finale extra lusso con protagonisti anche l’olandese Arno Kamminga, il vincitore di tutto Adam Peaty e gli americani Michael Andrew e Nic Fink.