Biathlon, Wierer: “Inizio anno positivo, ma non sono ancora al top della condizione”

Dopo il terzo posto arrivato nello sprint femminile di Pokljuka con un bilancio perfetto al poligono di tiro, come non la accadeva nella specialità dalle Olimpiadi, Dorothea Wierer, ha parlato della sua prestazione. Ecco le sue parole: “E’ sicuramente un inizio anno positivo, la mia forma sugli sci non è ancora quella che era ad inizio stagione prima che mi ammalassi, ma bisogna accontentarsi. Ho lavorato molto bene al poligono, sembra facle perchè arrivi in discesa ma diventa altrettanto difficile perchè se arrivi troppo veloce, possono arrivare degli errori. Sentp che ci sono ancora margini di miglioramento, ma credo sia solo questione di tempo, a livello di tiro cerco di curare il più possibile, in questo format è fondamentale non commettere errori”. Ora la finanziera altoatesina occupa la nona posizione con 336 punti, staccata di 210 punti dalla leader della classfica generale Julia Simon.