Empoli, ecco Caputo: “Questa maglia la sento mia. Avevo voglia di tornare”

“Avevo tanta voglia di tornare. La mia ex società mi aveva proposto qualcosa di diverso ma ho scelto di venire all’Empoli. Il mio unico desiderio era vestire questa maglia, la sento mia”. Queste le prime parole del neo acquisto azzurro, Francesco Caputo, intervenuto in conferenza stampa al Castellani. “Negli anni ho sempre avuto un buon rapporto con tutti qui,. Adesso il presente dice Empoli e sono felice di essere qui” ha aggiunto.

“Ho fatto un po’ di giri ma sono ritornato perché sono riconoscente a questa piazza – ha detto il 35enne -. Devo ringraziare mister Zanetti perché è scattato subito un gran feeling con lui. Non voglio pormi obiettivi, ma ovviamente c’è quello di salvarsi. Personalmente voglio aiutare una squadra giovane e trascinarla. Mi hanno accolto tutti benissimo, non è semplice a volte entrare. Il numero 19 perché non c’erano molti numeri a disposizione ed è comunque la data di nascita di mia moglie Annamaria”.

Sulle condizioni fisiche: “Sto bene, ho sempre giocato e mi sono allenato. Gli allenamenti sono diversi, ma ho già vissuto in passato perché l’idea di Zanetti è molto simile a quella di De Zerbi al Sassuolo. Penso che solamente giocando troverò la forma migliore”.