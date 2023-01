Biathlon, Vittozzi: “Non mi aspettavo una gara così perfetta, mi fa veramente piacere”

La biathleta azzurra, Lisa Vittozzi, ha commentato la seconda posizione ottenuta ad Anterselva nel corso della gara ad inseguimento, valida per la coppa del mondo 2022/23. Queste le sue parole: “Mi fa veramente piacere, non mi aspettavo una gara così perfetta, anche se stamattina mi sono svegliata e mi sono detta che avrei fatto quattro zeri. Ho gestito bene la gara con la testa, non mi sentivo al meglio sugli sci, quindi ho lavorato al meglio al poligono, sapevo che avrei dovuto sparare bene”.

Poi ha aggiunto: “Al quarto giro sono uscita in seconda posizione, mi ha dato quella spinta decisiva per non mollare. Ero pochi secondi alle spalle della Herrmann ma sapevo che non l’avrei ripresa, ho pensato solamente a tenerla d’occhio a distanza per scandire il mio ritmo rispetto a chi mi inseguiva. L’anno scorso qui ero molto in difficoltà, ma non ho mai mollato e adesso la situazione è cambiata. So quanto lavoro c’è dietro questi risultati e quanto posso dare e ricevere”.