Psg, Galtier parla apertamente di Skriniar: “Ma non posso dirvi se arriva a gennaio o a giugno”

“Per quel che riguarda Skriniar ho visto le informazioni che sono uscite ma non posso dire se verrà in questa sessione o la prossima estate. Non posso dirvelo”. In conferenza stampa, l’allenatore del Psg, Cristophe Galtier, parla così in modo chiaro di Milan Skriniar e del suo possibile addio all’Inter: “La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori e devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno”.