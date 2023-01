Biathlon, start list staffetta maschile Ruhpolding 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della staffetta maschile di Ruhpolding 2023, appuntamento con la coppa del mondo di biathlon. Tocca al team azzurro provare a scrivere una pagina importante di questa annata non entusiasmante al maschile. Gli italiani al via sono Cappellari, Bionaz, Braunhofer e Giacomel, e partiranno col bib numero 13. Ci si aspetta quantomeno la top-10 per la nostra squadra, sempre alla ricerca di un acuto importante per invertire il trend. Di seguito ecco la start list completa.

1 NOR – NORWAY

1-1 r LAEGREID Sturla Holm

1-2 g BOE Tarjei

1-3 y CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

1-4 b BOE Johannes Thingnes

2 GER – GERMANY

2-1 r ZOBEL David

2-2 g KUEHN Johannes

2-3 y DOLL Benedikt

2-4 b REES Roman

3 FRA – FRANCE

3-1 r PERROT Eric

3-2 g FILLON MAILLET Quentin

3-3 y GUIGONNAT Antonin

3-4 b CLAUDE Fabien

4 SWE – SWEDEN

4-1 r SAMUELSSON Sebastian

4-2 g FEMLING Peppe

4-3 y NELIN Jesper

4-4 b PONSILUOMA Martin

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r KOMATZ David

5-2 g EDER Simon

5-3 y UNTERWEGER Dominic

5-4 b PITZER Lucas

6 FIN – FINLAND

6-1 r HARJULA Tuomas

6-2 g HIIDENSALO Olli

6-3 y RANTA Jaakko

6-4 b INVENIUS Otto

7 CZE – CZECH REPUBLIC

7-1 r KRCMAR Michal

7-2 g STVRTECKY Jakub

7-3 y HORNIG Vitezslav

7-4 b VACLAVIK Adam

8 SLO – SLOVENIA

8-1 r DOVZAN Miha

8-2 g FAK Jakov

8-3 y CISAR Alex

8-4 b VIDMAR Anton

9 UKR – UKRAINE

9-1 r PRYMA Artem

9-2 g NASYKO Denys

9-3 y TSYMBAL Bogdan

9-4 b DUDCHENKO Anton

10 LTU – LITHUANIA

10-1 r KAUKENAS Tomas

10-2 g DOMBROVSKI Karol

10-3 y ROMANOV Nikita

10-4 b FOMIN Maksim

11 SUI – SWITZERLAND

11-1 r STALDER Sebastian

11-2 g FINELLO Jeremy

11-3 y HARTWEG Niklas

11-4 b WIESTNER Serafin

12 CAN – CANADA

12-1 r PLETZ Logan

12-2 g GOW Christian

12-3 y RUNNALLS Adam

12-4 b KIERS Trevor

13 ITA – ITALY

13-1 r CAPPELLARI Daniele

13-2 g BIONAZ Didier

13-3 y BRAUNHOFER Patrick

13-4 b GIACOMEL Tommaso

14 USA – UNITED STATES

14-1 r SCHOMMER Paul

14-2 g DOHERTY Sean

14-3 y BROWN Jake

14-4 b GERMAIN Maxime

15 ROU – ROMANIA

15-1 r BUTA George

15-2 g SHAMAEV Dmitrii

15-3 y COLTEA George

15-4 b FLORE Raul

16 EST – ESTONIA

16-1 r ZAHKNA Rene

16-2 g SIIMER Kristo

16-3 y HELDNA Robert

16-4 b RAENKEL Raido

17 POL – POLAND

17-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej

17-2 g GUNKA Jan

17-3 y GUZIK Grzegorz

17-4 b ZAWOL Marcin

18 BUL – BULGARIA

18-1 r TODEV Blagoy

18-2 g ILIEV Vladimir

18-3 y SINAPOV Anton

18-4 b VASILEV Konstantin

19 KAZ – KAZAKHSTAN

19-1 r KIREYEV Vladislav

19-2 g SIRIK Sergey

19-3 y BELETSKIY Danil

19-4 b DYUSSENOV Asset

20 MDA – MOLDOVA

20-1 r MAKAROV Maksim

20-2 g USOV Mihail

20-3 y USOV Andrei

20-4 b MAGAZEEV Pavel

21 LAT – LATVIA

21-1 r BIRKENTALS Renars

21-2 g MISE Edgars

21-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

21-4 b RASTORGUJEVS Andrejs