Fiorentina, ufficiale la cessione di Zurkowski allo Spezia: prestito con obbligo di riscatto

La Fiorentina piazza un’importante cessione in questa finestra invernale di calciomercato. Il club gigliato ha infatti ufficializzato l’addio del centrocampista Szymon Zurkowski, che si trasferisce allo Spezia con la formula del prestito oneroso a 500.000 euro con obbligo di riscatto fissato a circa 3,5 milioni. Il polacco, che sembrava in procinto di tornare all’Empoli la scorsa estate, saluta i viola senza essere riuscito a convincere il tecnico Vincenzo Italiano. Per la Fiorentina questa è la seconda operazione in uscita dopo quella del centrocampista Maleh al Lecce.