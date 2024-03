Biathlon, start list mass start maschile Oslo 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

Alle 15:20 di sabato 2 marzo è in programma la mass start maschile in quel di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, sede della tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Due gli italiani al via: Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, rispettivamente 13° e 20° nella classifica generale. Di seguito, ecco la start list al completo della gara norvegese.

La start list della mass start maschile

1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 45

2 BOE Tarjei NOR 2 75

3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 3 31

4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 4 60

5 LAEGREID Sturla Holm NOR 5 90

6 STROEMSHEIM Endre NOR 6 36

7 PONSILUOMA Martin SWE 7 19

8 KUEHN Johannes GER 8 29

9 DOLL Benedikt GER 9

10 STRELOW Justus GER 10 24

11 NAWRATH Philipp GER 11 9

12 SAMUELSSON Sebastian SWE 12 25

13 GIACOMEL Tommaso ITA 13

14 JACQUELIN Emilien FRA 14 32

15 PERROT Eric FRA 15 50

16 FILLON MAILLET Quentin FRA 16 27

17 STALDER Sebastian SUI 17 2

18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 18 40

19 CLAUDE Fabien FRA 19 10

20 BIONAZ Didier ITA 20 5

21 SOERUM Vebjoern NOR 21

22 CLAUDE Florent BEL 22 21

23 HORN Philipp GER 23 12

24 REES Roman GER 24 16

25 NELIN Jesper SWE 25 28

Qualified by Event points

26 WRIGHT Campbell USA 39 34

27 GUIGONNAT Antonin FRA 33 30

28 KRCMAR Michal CZE 27 26

29 SEPPALA Tero FIN 60 23

30 MAGAZEEV Pavel MDA 41 22

Reserve athletes by World Cup Total Score

FAK Jakov SLO 26 15

KRCMAR Michal CZE 27 26

HARTWEG Niklas SUI 28

HOFER Lukas ITA 29 4

Reserve athletes by Event Points

KOMATZ David AUT 36 20

DOVZAN Miha SLO 44 18

BRANDT Viktor SWE 61 17