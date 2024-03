F1 GP Bahrain 2024, Horner: “La Ferrari è molto veloce, siamo tutti molto vicini”

“Siamo tutti molto vicini, la Ferrari era molto veloce. E’ stato fantastico per Verstappen aver centrato quel giro alla fine. Non ero sicuro fosse sufficiente, ma per fortuna lo è stato per la pole”. Lo ha detto il team principal della Red Bull, Christian Horner, parlando dei temi sportivi dopo le qualifiche del GP del Bahrain in un momento complicatissimo per la vicenda delle accuse di comportamenti non appropriati: “Per quanto riguarda Perez, ritengo abbia fatto un buon lavoro con il quinto posto su una pista in cui tutto sommato si può superare. Con un decimo in meno sarebbe stato terzo”.