Biathlon, start list inseguimento maschile Canmore 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list dell’inseguimento maschile di Canmore, ultima tappa della Coppa del Mondo 2023/24 di biathlon. Dopo la vittoria nella sprint, il marziano Johannes Boe partirà con il numero 1 alla ricerca dell’ennesimo successo. Bastano una manciata di punti per la matematica vittoria della generale, dati i 92 punti di vantaggio sul fratello Tarjei, al via con il pettorale 3. In mezzo scatterà Tommaso Giacomel, splendido secondo nella sprint. Per quanto riguarda gli altre azzurri qualificati, Lukas Hofer partirà con il numero 13, Elia Zeni con il 24, Didier Bionaz con il 43 e infine Patrick Braunhofer con il 53. Di seguito la start list completa.

START LIST INDIVIDUALE MASCHILE CANMORE

1 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:00

2 b GIACOMEL Tommaso ITA 1:03

3 BOE Tarjei NOR 1:04

4 JACQUELIN Emilien FRA 1:12

5 BOTN Johan-Olav NOR 1:13

6 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:16

7 PERROT Eric FRA 1:20

8 KUEHN Johannes GER 1:20

9 RIETHMUELLER Danilo GER 1:22

10 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:29

11 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1:35

12 NAWRATH Philipp GER 1:49

13 HOFER Lukas ITA 1:52

14 NELIN Jesper SWE 1:52

15 SEPPALA Tero FIN 1:53

16 STRELOW Justus GER 1:53

17 FILLON MAILLET Quentin FRA 2:01

18 REES Roman GER 2:02

19 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 2:04

20 HORN Philipp GER 2:08

21 FAK Jakov SLO 2:17

22 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:24

23 DOLL Benedikt GER 2:26

24 ZENI Elia ITA 2:31

25 FINELLO Jeremy SUI 2:31

26 PLANKO Lovro SLO 2:35

27 SOERUM Vebjoern NOR 2:38

28 WRIGHT Campbell USA 2:38

29 EDER Simon AUT 2:38

30 INVENIUS Otto FIN 2:38

31 STROEMSHEIM Endre NOR 2:43

32 KIREYEV Vladislav KAZ 2:44

33 KRCMAR Michal CZE 2:48

34 MUKHIN Alexandr KAZ 2:50

35 CLAUDE Fabien FRA 2:51

36 BROWN Jake USA 2:53

37 STVRTECKY Jakub CZE 2:54

38 BRANDT Viktor SWE 2:54

39 MARECEK Jonas CZE 2:55

40 KOMATZ David AUT 2:56

41 RUNNALLS Adam CAN 2:57

42 IVARSSON Anton SWE 2:58

43 BIONAZ Didier ITA 2:58

44 GUNKA Jan POL 3:00

45 COLTEA George ROU 3:04

46 FEMLING Peppe SWE 3:06

47 LAEGREID Sturla Holm NOR 3:08

48 UNTERWEGER Dominic AUT 3:09

49 STALDER Sebastian SUI 3:10

50 PRYMA Artem UKR 3:11

51 PONSILUOMA Martin SWE 3:14

52 STROLIA Vytautas LTU 3:15

53 BRAUNHOFER Patrick ITA 3:15

54 SHAMAEV Dmitrii ROU 3:16

55 CLAUDE Florent BEL 3:19

56 HORNIG Vitezslav CZE 3:19

57 ZAHKNA Rene EST 3:24

58 CONNELLY Zachary CAN 3:26

59 BURKHALTER Joscha SUI 3:27

60 LAPSHIN Timofei KOR 3:28