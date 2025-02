Gli Europei 2025 di biathlon in Val Martello si sono conclusi con due bei risultati per l’Italia, che si è portata a casa anche un bronzo nella staffetta femminile. A centrare il terzo posto nella gara che ha aperto l’ultima giornata della rassegna continentale che si è tenuta a Bolzano sono state Rebecca Passler, Ilaria Scattolo, Birgit Schölzhorn e Linda Zingerle. Le azzurre si sono fatte valere disputando un’ottima prova sia al poligono (1+9) che sugli sci. In particolare, Zingerle, che aveva già vinto il bronzo nell’inseguimento, nell’ultima frazione è riuscita a respingere l’assalto della Bulgaria e a regalare all’Italia la terza medaglia in questi Europei, dopo anche la vittoria di Patrick Braunhofer.

La medaglia d’oro è andata alla Germania (Scherer/Weidel/Fichtner/Puff) che ha chiuso in 1:14’04″2, con 22″3 di vantaggio sulla Francia (Bened/Chauveau/Mengin/Guigonnat) e 41″4 sull’Italia. Giù dal podio, infine, Bulgaria, Austria e Svezia.

Europei biathlon 2025, quarta la staffetta maschile

La gara maschile, invece, è stata dominata in lungo e in largo dalla squadra norvegese, che con il quartetto Christiansen/Aspenes/Bakken/Frey ha sbaragliato la concorrenza chiudendo in 1:16’00, rifilando oltre due minuti di distacco a Germania e Francia. Una prova praticamente perfetta per la Norvegia, che si è concessa appena una ricarica. Ai piedi del podio, ecco l’Italia con Iacopo Leonesio, Patrick Braunhofer, Nicolò Betemps e Nicola Romanin. Buona la prova degli azzurri (1+7), che per larghi tratti rimangono a contatto con le posizioni che valgono il podio, non riuscendo a raggiungerle e chiudendo con 3’10″2 di ritardo, davanti a Svezia e Bulgaria.