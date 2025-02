Non sta andando come previsto il mercato del Napoli e i tifosi hanno espresso tutto il loro malcontento: cosa sta succedendo

Via Kvaratskhelia, dentro (salvo sorprese) Saint-Maximin. Il Napoli ha cambiato frecce in attacco e lo ha fatto (non ancora ufficialmente in realtà), al termine di un gennaio confusionario e senza particolare programmazione.

Tutto è nato all’improvviso con la richiesta dell’attaccante georgiano: voleva andare via, voleva che fosse accettata la proposta del Paris Saint-Germain ed è stato accontentato. Il 77 azzurro ha smesso quindi di dipingere poesia sull’erba verde del Maradona e si è trasferito al Parco dei Principi, lasciando un vuoto sull’out sinistro dell’attacco del Napoli. David Neres finora non ha fatto sentire la mancanza di Kvaratskhelia, ma è chiaro che una squadra che è prima in classifica e perde il suo calciatore di maggior talento, non può non intervenire sul mercato.

Ci ha provato a farlo il club partenopeo, puntando anche in alto: Garnacho e Adeyemi i due obiettivi top rincorsi per settimane, senza però mai riuscire ad ottenere il sì di club e giocatori. Così le due piste sono sfumate ed ora che manca appena un giorno alla fine del mercato invernale c’è stata la virata definitiva su Saint-Maximin.

Napoli, Saint-Maximin non convince: furia azzurra

Un’operazione in prestito, non certo in linea con la frase di Conte (“Se si deve fare qualcosa, si deve fare nella maniera giusta. Non facciamo ridere le persone. Le cose vanno fatte come Dio comanda, altrimenti rimaniamo così“).

Ventotto anni, per approdare in azzurro il francese dovrebbe terminare il suo prestito al Fenerbahce e poi essere girato dall’Al Ahli al Napoli. Operazione che sarà definita nelle prossime ore, ma che sta facendo parlare molto i tifosi sui social e non sono certo parole dolci. I sostenitori partenopei sono infuriati per il mercato condotto da De Laurentiis e Manna, sostituire Kvaratskhelia con Saint-Maximin è giudicato un downgrade spaventoso, il tutto con la squadra in piena lotta per lo scudetto.

Non è poi arrivato il difensore richiesto per migliorare il reparto arretrato. Si è parlato a lungo di Danilo, che ha scelto poi il Flamengo, c’è stato un tentativo per Pongracic, quindi quello per Comuzzo: tutti buchi nell’acqua con il Napoli ha trattenuto Rafa Marin che da giorni aspetta il via libera per tornare in Spagna, al Villarreal.

C’è malcontento dunque nella piazza azzurra, il timore palpabile che la rosa non sia abbastanza lunga da far fronte ad eventuali assenze e continuare a lottare con l’Inter. Una scena già vista in passato e che i tifosi del Napoli temono possa ripetersi. Toccherà a Conte e agli azzurri far sì che la paura venga spazzata via dalla speranza di un nuovo scudetto.