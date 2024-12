Tutto pronto per la terza tappa della Coppa del Mondo 2024/25 di biathlon, di scena sulle Alpi francesi nel complesso di Annecy-Le Grand Bornard. Si comincia giovedì con la sprint maschile, con il via alle ore 14.20, e primo evento della quattro giorni di gare sulle nevi dell’Alta Savoia, che vede in programma venerdì 20 la sprint femminile, sabato i due inseguimenti e domenica le due mass start. La località transalpina è in lotta per entrare nel calendario di Coppa del Mondo in maniera stabile dopo aver ospitato le gare del massimo circuito in cinque occasioni finora (2013, 2017, 2019, 2021 e 2022); inoltre, sarà una bel banco di prova per lo Stade de biathlon Sylvie Becaert, che sarà la sede delle prove della disciplina durante i Giochi Olimpici Invernali del 2030.

I favoriti e i possibili outsider della sprint maschile di Le Gran Bornard

Il tracciato non presenta grosse salite, motivo per cui è ritenuta una tappa abbastanza semplice; a fare la differenza molto probabilmente sarà dunque la velocità di rilascio e la precisione al tiro, a maggior ragione nella sprint. Il favorito d’obbligo della vigilia è Johannes Thingnes Boe, già sul primo gradino del podio nella sprint e nell’inseguimento di Hochfilzen e leader della classifica generale con 339 punti e 35 lunghezze di margine sul secondo. Boe detiene anche il record assoluto di vittorie sulla pista francese, con ben otto successi messi a segno tra il 2022 e il 2013, quando appena ventenne siglò proprio a Le Grand Bornard la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. L’ultima sprint del 2022 fu proprio appannaggio del campionissimo norvegese, mentre nell’inseguimento e nella mass start si imposero rispettivamente i sue due connazionali Sturla Holm Laegreid e Johannes Dale.

Proprio Laegreid è reduce da due podi ad Hochfilzen (secondo nella sprint e terzo nell’inseguimento), che diventano tre se si conta anche il secondo posto nella staffetta, e per questo motivo sembra uno dei principali avversari del compagno di squadra. Oltre al classe ’97 norvegese però, va tenuto d’occhio anche Emilien Jacquelin, apparso in grande condizione sulle nevi austriache, dove ha chiuso l’inseguimento in seconda posizione. Sulle nevi di casa, lui che è di Grenoble che dista un centinaio di chilometri dalla sede della gara, va alla ricerca del 24esimo podio individuale in carriera. L’inizio di stagione della Francia è stato da sogno, e in casa cercheranno in ogni modo di giocarsi le proprie chance anche tre possibili outsider come Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot e Fabien Claude (terzo nella sprint della scorsa settimana).

Più indietro invece gli altri norvegesi Endre Stroemsheim, Vebjoern Soerum e Martin Uldal, che a Hochfilzen ha sgretolato ogni record di velocità nel tiro in piedi con un fantascientifico 12.9. Pericoloso in chiave podio è infine lo svedese Sebastian Samuelsson, secondo nella sprint inaugurale di Kontiolahti e uno dei pochi in grado di spezzare il duopolio Norvegia-Francia. Molto indietro invece il suo compagno di nazionale Martin Ponsiluoma, molto veloce sugli sci ma che non sta trovando precisione al tiro in questo primo scorcio di stagione. Per quanto riguarda gli azzurri, le fiches maggiori sono puntate su Tommaso Giacomel, undicesimo in Austria e alla ricerca di un posto in top10. Minori invece la chance di un posto tra i primi 10 per Didier Bionaz e Lukas Hofer, mentre Daniele Cappellari proverà a chiudere tra i primi 60 e ottenere la qualificazione per l’inseguimento.

La start list della sprint maschile di biathlon di Le Grand Bornard

1 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 14:20:30 1

2 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:21:00

3 SEPPALA Tero FIN 1996 14:21:30

4 ZAHKNA Rene EST 1994 14:22:00

5 GUNKA Jan POL 2002 14:22:30

6 CLAUDE Emilien FRA 1999 14:23:00

7 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:23:30

8 YAN Xingyuan CHN 1996 14:24:00

9 CLAUDE Florent BEL 1991 14:24:30

10 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:25:00

11 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:25:30

12 NELIN Jesper SWE 1992 14:26:00

13 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:26:30

14 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:27:00

15 EDER Simon AUT 1983 14:27:30

16 HORNIG Vitezslav CZE 1999 14:28:00 B

17 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:28:30 1

18 HORN Philipp GER 1994 14:29:00 B

19 GERMAIN Maxime USA 2001 14:29:30 1

20 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 14:30:00 B

21 PLANKO Lovro SLO 2001 14:30:30 1

22 BIONAZ Didier ITA 2000 14:31:00 B

23 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:31:30 1

24 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:32:00 B

25 MARECEK Jonas CZE 2001 14:32:30 1

26 HOFER Lukas ITA 1989 14:33:00 B

27 KUEHN Johannes GER 1991 14:33:30 1

28 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:34:00 B

29 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 14:34:30 1

30 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:35:00 B

31 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:35:30 1

32 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:36:00 B

33 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:36:30 1

34 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:37:00 B

35 TODEV Blagoy BUL 2001 14:37:30 2

36 LANGER Thierry BEL 1991 14:38:00 B

37 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:38:30 2

38 STRELOW Justus GER 1996 14:39:00 B

39 BRANDT Viktor SWE 1999 14:39:30 2

40 MANDZYN Vitalii UKR 2003 14:40:00 B

41 KRCMAR Michal CZE 1991 14:40:30 2

42 ULDAL Martin NOR 2001 14:41:00 B

43 BADACZ Konrad POL 2003 14:41:30 2

44 PERROT Eric FRA 2001 14:42:00 R

45 KAISER Simon GER 1999 14:42:30 2

46 SOERUM Vebjoern NOR 1998 14:43:00 R

47 INVENIUS Otto FIN 2000 14:43:30 2

48 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:44:00 R

49 DOVZAN Miha SLO 1994 14:44:30 2

50 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:45:00 R

51 STALDER Sebastian SUI 1998 14:45:30 2

52 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:46:00 R

53 JAKOB Patrick AUT 1996 14:46:30 2

54 b WRIGHT Campbell USA 2002 14:47:00 R

55 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:47:30 2

56 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:48:00 R

57 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:48:30 2

58 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:49:00 R

59 BUTA George ROU 1993 14:49:30 2

60 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:50:00 R

61 SIIMER Kristo EST 1999 14:50:30 2

62 NAWRATH Philipp GER 1993 14:51:00 R

63 DOHERTY Sean USA 1995 14:51:30 2

64 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:52:00 R

65 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:52:30 2

66 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:53:00 R

67 LEITNER Felix AUT 1996 14:53:30 2

68 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:54:00 R

69 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:54:30 2

70 FAK Jakov SLO 1987 14:55:00 R

71 COLTEA George ROU 2000 14:55:30 3

72 KULBIN Jakob EST 2005 14:56:00

73 KARLIK Mikulas CZE 1999 14:56:30

74 RANTA Jaakko FIN 1997 14:57:00

75 BROWN Jake USA 1992 14:57:30

76 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 14:58:00

77 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:58:30

78 IVARSSON Anton SWE 2001 14:59:00

79 MUELLAUER Fabian AUT 2003 14:59:30

80 VIDMAR Anton SLO 2000 15:00:00

81 ADAMOV Simon SVK 2004 15:00:30 G

82 GU Cang CHN 2002 15:01:00

83 PLETZ Logan CAN 2000 15:01:30

84 USOV Mihail MDA 1996 15:02:00

85 ZAWOL Marcin POL 2002 15:02:30

86 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:03:00

87 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 15:03:30

88 MACKINE Jokubas LTU 2000 15:04:00

89 KURALES Vadim KAZ 2002 15:04:30

90 SKLENARIK Tomas SVK 1999 15:05:00

91 CIGAK Nikita LTU 2002 15:05:30

92 FLORE Raul ROU 1997 15:06:00

93 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 15:06:30

94 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:07:00

95 KEHVA Mark-Markos EST 2004 15:07:30

96 SINAPOV Anton BUL 1993 15:08:00

97 DANUSER Dajan SUI 1996 15:08:30

98 CHOI Dujin KOR 1995 15:09:00

99 MISE Edgars LAT 1998 15:09:30

100 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 15:10:00

101 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:10:30